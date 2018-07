Baixa umidade do ar deve atingir BA, GO, MG e TO As Defesas Civis de quatro Estados foram alertadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, por causa da baixa umidade do ar. De acordo com a Sedec, amanhã, a massa de ar seco permanecerá sobre o oeste da Bahia, norte de Goiás, noroeste e norte de Minas Gerais e Tocantins, mantendo as condições de baixos índices de umidade relativa do ar. A mínima ficará abaixo dos 30%, exceto na região norte tocantinense. A Sedec continua a desaconselhar atividades ao ar livre e exposição ao sol entre 10 e 17 horas, principalmente entre 14 e 16 horas, período do dia em que a umidade do ar fica mais baixa. A ingestão de bastante líquido é aconselhável para evitar a desidratação. Os alertas são baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).