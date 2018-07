Baixa umidade volta a colocar SP em estado de atenção

O tempo segue seco e estável nos próximos dias, com predomínio de sol e temperaturas elevadas para esta época do ano. As mínimas oscilam em torno dos 12ºC, enquanto que as máximas chegam aos 30ºC. Não há previsão de chuva significativa até o fim do mês.

A Secretaria de Educação informou que as aulas da rede municipal de ensino de São Paulo em geral, e as de educação física em particular, não serão suspensas por causa do baixo índice de umidade relativa do ar.

A recomendação, segundo a secretaria, é para que as escolas evitem a exposição dos alunos em locais descobertos ou por períodos prolongados em dias muito quentes, desenvolvam atividades mais leves durante as aulas de Educação Física, ofereçam oportunidades de hidratação aos alunos durante a jornada escolar e recomendem o uso do protetor solar.

A Secretaria de Estado da Educação disse que não recebeu nenhuma informação oficial e que as aulas na rede estadual não serão canceladas.