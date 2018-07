Baixada registra 2 primeiras vítimas das chuvas no Rio Foram encontrados dois corpos de pessoas que podem ser as primeiras vítimas da chuva que atinge o Estado do Rio de Janeiro desde a noite da terça-feira, 10. Os dois corpos foram encontrados na Baixada Fluminense. Um dos mortos foi identificado como Neilson Viana Ribeiro, morador de Belford Roxo. Ele caiu no Rio Botas na quarta-feira (11) pela manhã e seu corpo foi localizado por bombeiros e pela Defesa Civil do município por volta das 19h45.