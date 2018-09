Baixada Santista busca soluções para destinação do lixo O secretário estadual de Meio Ambiente de São Paulo, Bruno Covas, disse que o governo vai ajudar os municípios da Baixada Santista a encontrarem uma solução para o descarte de lixo da região. Covas se reuniu com os nove secretários municipais de Meio Ambiente da região hoje em Santos e a destinação do lixo foi um pleito de todo o grupo.