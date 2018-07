Baixada Santista deve receber 150 mil veículos neste fim de semana São Paulo, 5 - Até 150 mil veículos devem descer a serra em direção à Baixada Santista, no litoral de São Paulo, no próximo fim de semana, segundo estimativa da Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. Segundo a concessionária, o movimento rumo ao litoral deve ficar mais intenso na noite desta sexta-feira, 6. Caso o volume de tráfego aumente, será implantada a operação descida (7X3), a partir das 19 horas. A operação será retomada às 9h de sábado e a previsão é de que se estenda até as 13h do mesmo dia. Nessa operação, os motoristas que viajam para a Baixada Santista utilizam as duas pistas da Rodovia Anchieta e a pista sul da Imigrantes. A subida da serra é feita pela pista norte da Imigrantes. Para facilitar o retorno dos motoristas, a concessionária irá implantar, a partir das 15 horas de domingo, a operação subida (2X8), em que as duas pistas da Rodovia dos Imigrantes e a pista norte da Anchieta operam no sentido capital. A expectativa é de que esse esquema seja encerrado às 2 horas da madrugada. Já na segunda-feira, o sistema irá operar no esquema 4X6, com descida pelas duas pistas da Anchieta e subida pelas duas pistas da Imigrantes.