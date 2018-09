Baixada Santista receberá R$ 92 mi para área da saúde

Do total da verba, R$ 90 milhões integram um pacote de medidas adotado pela "Agência da Saúde" da Baixada, grupo liderado pelo infectologista David Uip que foi criado em janeiro para planejar ações integradas para melhorar a saúde pública da região. Os demais R$ 1,9 milhão são a parte que cabe às duas santas casas da região - Santos e Santos Amaro (Guarujá) - dentro do programa Pró-Santas Casas, anunciado no começo da semana e que totaliza R$ 94 milhões para 121 instituições do Estado.

"Os nove municípios vão ser beneficiados, porque estamos com uma visão de sistema regional de saúde. Quando a gente traz o instituto do câncer aqui pra Baixada, a localização física será em Santos, mas ele vai atender aos nove municípios. Quando nós trazemos o hospital Emílio Ribas e o Adolfo Lutz, fisicamente vai ser no Guarujá, mas vai atender aos nove municípios", disse o governador.

O Centro de Referência do Câncer de Santos será implantado no hospital público Guilherme Álvaro, com o apoio científico, tecnológico e protocolo clínico do Instituto do Câncer de São Paulo (Icesp). Apelidado de "Icesp II", o centro vai oferecer radioterapia, quimioterapia e internação, evitando que os pacientes da Baixada se desloquem até São Paulo. No Guarujá, o Hospital Ana Parteira terá 54 leitos de infectologia do Emílio Ribas II, além de abrigar uma segunda unidade do Adolfo Lutz, complementando a de Santos.

Alckmin revela, entretanto, que o governo também fará investimentos diretos nos nove municípios. "Pronto Socorro, UTI, 215 leitos de alta complexidade a mais, AME (Peruíbe), UBS (Cubatão), ampliação de vagas e ampliação do atendimento de urgência", disse ele, completando que esse não é um trabalho definitivo e feito em apenas 60 dias para equacionar a situação mais grave da região, ou seja, a falta de leitos de alta complexidade.