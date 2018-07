Baixada Santista tem praias cheias e trânsito na orla O tempo bom, com temperatura de até 30 graus em pleno inverno na Baixada Santista, estimulou os turistas a aproveitar as praias nesta sexta-feira. Depois do sufoco na estrada, que ficaram congestionadas desde a tarde de quinta, os motoristas precisaram mais uma vez de paciência nesta sexta-feira no litoral paulista.