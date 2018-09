Baixada Santista vai receber R$ 92 milhões até o fim do ano A Baixada Santista receberá cerca de R$ 92 milhões de investimentos em saúde até o fim do ano. O anúncio do repasse foi feito ontem pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) em Santos, em evento que reuniu oito dos nove prefeitos da região. Entre os projetos anunciados estão a ampliação do número de leitos que atendem o Sistema Único de Saúde (SUS) e a implantação de um centro especializado em oncologia, duas promessas de campanha de Alckmin.