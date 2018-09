Baixada Santista vive surto de conjuntivite Na Baixada Santista, pelo menos 9.473 pessoas contraíram conjuntivite este ano. O surto dessa inflamação nos olhos, comum no verão, atingiu o ápice no carnaval. Em Santos, município que lidera o número de casos na região, a Vigilância Epidemiológica contabiliza 4.048 casos. Em segundo lugar está Cubatão, com 1.193 casos, e, em terceiro, São Vicente, com 980. Peruíbe teve 941 casos; Bertioga, 872; Guarujá, 527; Mongaguá, 462; Itanhaém, 350; em Praia Grande, cerca de cem pessoas pegaram conjuntivite desde 28 de fevereiro, quando a contagem foi iniciada por lá.