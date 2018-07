Baixada terá novas estações de esgoto

O governador José Serra inaugura hoje três estações de tratamento de esgoto que devem melhorar o atendimento a 1,8 milhão de moradores da Região Metropolitana da Baixada Santista. Mas ainda ficará longe do ideal. Hoje, apenas 53% dos detritos são tratados. O restante vai diretamente para o mar ou para o lençol freático. O impacto direto disso se vê nos índices de balneabilidade das 67 praias da região, em aumento de casos de doenças transmitidas pela água e nos altos índices de mortalidade infantil (13,1 mortes para cada mil nascidos vivos).

Além disso, para que efetivamente esses três novos equipamentos mostrem sua eficácia, é necessário que pelo menos 100 mil consumidores de São Vicente, Vicente de Carvalho (distrito do Guarujá) e Bertioga liguem as saídas do esgoto residencial ou comercial à rede da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A estimativa é de que isso demore pelo menos 12 meses. Atualmente são utilizadas fossas ou ligações são clandestinas, em valetas que vertem em canais e vão desaguar no mar. As prefeituras poderão multar moradores que não estiverem com a ligação de esgoto regularizada.

Isso, no entanto, vai mexer no bolso do consumidor, que deverá fazer alterações no sistema interno de suas casas e passará a pagar uma taxa mensal para a Sabesp. Mãe de três filhos e com salário mensal de R$ 600, Maria Auxiliadora Santos Cunha, que mora no Jardim Indaiá, em Bertioga, um dos beneficiados pela obra, disse não achar interessante ligar sua casa à rede de esgoto da estatal. "Vai ficar muito caro", reclama. Já no carente distrito de Vicente de Carvalho, o aposentado Clóvis Sampaio, que mora na Vila Áurea há mais de 20 anos, diz que sempre utilizou fossa para o esgoto e não será agora que terá mais esse gasto. "Isso não é importante para mim", diz, sem se importar com o meio ambiente. "Vivo agora, no futuro não sei o que vai acontecer."

As três novas estações fazem parte de um convênio do Estado com bancos internacionais e vão ajudar a despoluir as praias da Baixada Santista e levar qualidade de vida para a população e turistas. "A Sabesp projeta para 2015 finalizar uma nova estação de tratamento de esgotos em São Vicente, que fará o tratamento secundário dos detritos, deixando o produto bem mais limpo", explica José Luiz Salvadori Lorenzi, superintendente de Gestão do Programa de Recuperação Ambiental da Baixada Santista.

Com esses três novos equipamentos, a Sabesp visa a atingir 95% de tratamento dos 3,5 mil litros de esgotos gerados diariamente em Santos e São Vicente. Hoje, Bertioga atende 28% da população e Guarujá 57%.

As três estações ficarão em pré-operação por três meses, até que possam receber todo o esgoto coletado e realizar o tratamento.