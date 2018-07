Baixas marcam início de programa no Recife Dos 12 profissionais selecionados para atuar no Recife, apenas quatro iniciaram as atividades nesta terça-feira, 3. Dois pediram o desligamento, outro pediu licença médica e outros seis ainda não se apresentaram à Secretaria de Saúde da prefeitura da capital de Pernambuco. "Vamos aguardar o prazo até o dia 12 para encaminhar um novo pedido ao Ministério da Saúde", disse o secretário executivo de Educação na Saúde do Recife, Fernando Gusmão.