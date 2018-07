Baixo-barítono Lício Bruno O baixo-barítono Lício Bruno deixou a UTI e foi transferido para o quarto de um hospital em Belo Horizonte. Na última terça-feira, durante os ensaios da ópera A Menina das Nuvens, de Heitor Villa-Lobos, ele sofreu um acidente, caindo de um altura de sete metros do cenário. Lício sofreu fraturas no tornozelo e na região da bacia. Dando continuidade à Temporada de Óperas 2009, da Fundação Clóvis Salgado, na capital mineira, A Menina das Nuvens será apresentada pela Sinfônica de Minas Gerais e pelo Coral Lírico de Minas Gerais hoje, na quinta-feira e no sábado, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Mais informações pelo tel. (31) 3236-7400.