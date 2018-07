Baixo movimento no primeiro dia da Agrishow

A 16ª edição da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), começou tímida, anteontem, tanto em relação ao público quanto aos negócios. Mas a organização espera que o clima esquente até sábado, último dia do evento. "A feira será um sucesso; público de primeiro dia de feira é sempre assim", assegurou o gerente geral da feira, José Danghesi.

Os organizadores não divulgaram o público do primeiro dia. Mas a circulação de visitantes foi baixa, o que assustou os expositores, que esperam melhora até o fim do evento. Os espaços das grandes montadoras ausentes - Agco, John Deere e grupo CNH (Case/New Holland), ligadas à Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) - foram ocupados fisicamente, mas não por visitantes. Os estandes das agências bancárias também estavam sem movimento no primeiro dia.

LANÇAMENTOS

"Aproveitamos o espaço maior para divulgar nossos lançamentos e a expectativa é grande, pois a Agrishow é responsável por 30% do faturamento anual da empresa", disse o diretor comercial da Landini/Montana, Carlos Magno Amaral Benfeita. A empresa, que participa há 16 anos do evento, ocupa este ano o espaço deixado pela New Holland. O pagamento da área maior foi feito em permuta. A empresa cedeu 12 tratores para as dinâmicas de campo.

Mas os vendedores ficaram de braços cruzados no primeiro dia. "Estou espantado", admitiu Benfeita. Nem os revendedores tiveram propostas antecipadas. Benfeita aponta três obstáculos para a queda de público: crise econômica mundial, dívidas ainda não quitadas pelos agricultores e indefinição sobre crédito bancário para a próxima safra.

"Todo começo é devagar, em qualquer época, mas este ano está mais tranquilo que em 2008", diz o encarregado de Comunicação de Marketing da Jacto, Anderson Rolim. "O público é zero", confirmou o diretor comercial da italiana Bertolini, Luigi Quaretti, há cinco anos participando da feira. Ele nem precisa circular, pois seu estande está diante da entrada principal da feira. Mas Quaretti e outras 18 empresas italianas, subsidiadas pelo governo de seu país, querem abrir novos negócios. "Eles vieram explorar o mercado daqui, que é importante, pois a Europa sentiu mais a crise", disse o analista de negócios do Instituto Italiano para o Comércio Exterior, Emilio Pelizzon.

INFORMAÇÕES:

