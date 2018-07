Baixo nível de potássio provocou internação de Luciano O cantor Luciano, da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, foi internado por volta das 9 horas de hoje no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, com quadro de hipocalemia aguda. De acordo com o coordenador médico da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital, Hipólito Carraro Júnior, o nível normal de potássio no sangue é acima de 4 miniequivalentes por decilitro. No entanto, o cantor apresentava 2,4.