Baixo quorum marca 1º audiência pública com polícia Menos de 20 pessoas participaram hoje na Câmara de Vereadores de Assis, no interior paulista, da primeira audiência pública realizada pela Polícia Civil. É a primeira vez no País que uma polícia estadual promove esses encontros com a população para ouvir queixas e sugestões sobre o trabalho dos delegados, investigadores e agentes civis. Assis é a primeira cidade escolhida para iniciar as audiências públicas, que serão 12 por ano.