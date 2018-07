Bala perdida em arrastão mata homem em Carapicuíba

Por volta das 19h da noite deste domingo, três suspeitos realizavam uma série de assaltos em veículos que estavam parados em um farol da Avenida Marginal do Ribeirão, no Jardim Gopiuva em Carapicuíba. Entre os carros parados no farol estava um agente da Polícia Militar que tentou abordar os homens. De acordo com a Polícia Militar, houve troca de disparos.

Tiros atingiram Rogério Santos de Sousa, que morreu baleado na região da nuca, e a mulher que o acompanhava no carro, que recebeu dois tiros de raspão, segundo a polícia. Os suspeitos fugiram e não há informações sobre o estado de saúde da mulher.