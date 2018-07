Bala perdida mata adolescente em São Vicente

O crime aconteceu no final da noite no bairro do Catiapoã. A estudante Larissa Araujo de Lima, de 14 anos, tinha ido ao culto evangélico e voltava a pé para casa acompanhada dos pais e dos dois irmãos quando foi atingida no coração por um tiro.

O disparo partiu da arma de um dos três homens que estavam do outro lado da rua. Eles haviam tentado assaltar um veículo parado no semáforo, mas ao perceber a ação dos bandidos, a motorista do veículo fugiu passando no sinal vermelho. Revoltados, um dos bandidos atirou em direção ao veículo, mas o tiro acabou acertando Larissa, que estava do outro lado da rua. Os assaltantes fugiram em seguida.

A menina foi socorrida e levada ao Centro de Referência em Emergência e Internação (CREI), mas não resistiu aos ferimentos e morreu a 1h40 de hoje.

Os investigadores agora tentam identificar os três rapazes. De acordo com testemunhas, dois deles aparentavam serem menores de idade.