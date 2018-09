Bala perdida mata dois e fere quatro em favela no Rio

As vítimas estavam num cabeleireiro, quando foram atingidas. Moradores acusam policiais do 22º Batalhão (Maré) de terem entrado na favela atirando. A PM afirma que houve troca de tiros com traficantes. Paulo Batalha estava com Paulo Gabriel no colo. Ele foi ferido na cabeça e morreu na hora. O menino foi atingido numa das mãos.

Três feridos ainda estão internados no Hospital Geral de Bonsucesso. O caso mais grave é o de Alessandro Oliveira do Nascimento, de 22 anos, atingido na cabeça. Robson Soares Gomes e Gilberto dos Santos estão internados na emergência. A previsão é de que Santos receba alta ainda hoje. A assessoria de Imprensa do hospital não informou onde foram os ferimentos desses dois pacientes.