Bala que matou atriz em Campinas-SP saiu de PM A Polícia Civil de Campinas (SP) informou hoje que o tiro que matou a atriz Andréia Cristina Pereira na sexta-feira passada saiu da arma de um policial militar. Andréia foi atingida por uma bala perdida quando estava no banco do passageiro do carro de um conhecido e passava em frente a um cartório, no bairro Nova Campinas. A atriz tinha 35 anos e era integrante do tradicional Grupo de Teatro Téspis, fundado em 1974.