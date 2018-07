Bala que matou jovem saiu da bala de 'Cadu', diz laudo

"O confronto microbalístico entre o projétil retirado do corpo de Mateus e arma apreendida com Cadu, realizado pelo Instituto de Criminalística de Goiás, deu positivo", declarou o delegado Thiago Damasceno Ribeiro, ao jornal "O Popular". Ele é o responsável pela investigação do latrocínio cometido no Setor Bueno, no último dia 30.

Cadu é o assassino confesso do cartunista Glauco Vilas Boas e do filho dele, Raoni, em Osasco (SP), e que voltou a ser preso no dia 1º, suspeito de participação no latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou o universitário e também da tentativa de matar outra pessoa para roubar o carro dela, também em Goiânia. A vítima da tentativa de assalto, o agente prisional Marcos Vinícius Lemes D´Abaia, 45, está em coma na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia desde o dia 28, quando foi baleado na cabeça. Imagens de circuitos de segurança mostram o atirador, um rapaz que a Polícia Civil afirma ser Cadu. Ele foi reconhecido também por testemunhas que viram o assalto a Mateus.

Cadu permanece preso no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. A prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva pela Justiça estadual de Goiás esta semana. Ele é mantido longe dos demais presos e sob vigilância especial para evitar também possíveis represálias dos agentes prisionais em solidariedade a Marcos.