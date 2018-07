Balada Black Nigéria

Batizada este ano de Vote Fela!, a sexta edição da festa anual dedicada a Fela Kuti comemora o aniversário do músico nigeriano (que realmente chegou a ser candidato à presidência do país e, apesar de não eleito, ficou conhecido como Mr. Black President) com a discotecagem afro dos dos DJs Haru, MZK, RamiroZ, Tahira e Tchuna. Eco House. R. Amaro Cavalheiro, 158, Pinheiros. Sáb. (20), 23h. R$ 25. Cc.: V e M.

'Endtroducing...', o genial disco de estreia de DJ Shadow, que toca hoje (19) no Cine Joia, completa 16 anos em novembro, mas sua influência segue forte, seja no hip hop, na música eletrônica, ou no pop. Primeiro álbum feito completamente com samples - trechos de outras músicas e sons pré-gravados -, 'Endtroducing...' mistura rap, breakbeat, trip hop, jazz, funk, psicodelia e outros gêneros em uma viagem épica que praticamente inventou o hip hop instrumental e solidificou o poder criativo da técnica de sampling.

A noite comemora ainda os 10 anos da 'Chocolate', uma das principais festas de hip hop de São Paulo, idealizada em 2002 por Guigo Lima e fixa às terças na agenda da Clash há quatro anos. Para tanto, além de Shadow, tocam os DJs Dubstrong, residente da 'Chocolate' e da 'Groovelicious', Daniel Tamenpi, do site Só Pedrada Musical, e o beatmaker e colecionador de vinil Nuts. Renan Dissenha Fagundes