no lounge tem carinha de passado

O Mono, clube que abriu ao público na última quinta-feira (2), na rua Augusta (do lado do Outs), chega com uma proposta que fazia falta à noite paulistana: um clubinho de música eletrônica. A lotação máxima é de 140 pessoas e a casa tem basicamente dois ambientes não muito extensos: o lounge e a pista.

O lounge é o menor deles, e também o mais estreito. Isso leva a uma certa falta de espaço para a turma que é mais do social do que da dança. Na verdade, o que sobra para eles é o corredorzinho formado entre o único bar da casa e as mesas com sofás encostados nas paredes (decoradas com grossas cortinas).

No lounge, o DJ fica no alto, em uma cabine com design completamente retrô. A aparelhagem foi colocada em cima de uma réplica de televisão, e as caixas de som foram embutidas naquelas clássicas geladeiras arredondadas. Os 'lustres RGB' têm uma lâmpada vermelha, uma verde e uma azul.

A pista tem tamanho perfeito para uma balada pequena, boa para ficar cheia mas sem ser apertada. Nela, a cabine do DJ é mais normal. O som é bom, e a iluminação também. No fundo, há dois camarotes (para oito pessoas cada), em nichos recuados. O ar-condicionado funciona super bem.

O principal problema da casa é a circulação entre lounge e pista. A dificuldade é agravada pela localização do banheiro no corredor que liga as duas metades da balada. Este, aliás, é unissex, com quatro cabines, sem mictórios. Transformar os camarotes da pista em um novo bar poderia ajudar nisso.

A casa vai abrir de quinta a sábado, e já tem programação neste fim de semana. Hoje (3) estreia a festa mensal 'I Love You, But I've Chosen Disco', com Junior C e Dashdot. Amanhã (4), quem comanda a noite é a DJ Ingrid. Jeff Paiano, Fabio Spavieri e DJ Andy, três dos cinco sócios do clube, serão residentes. Os 'Mono DJs' tocam nas duas noites. Renan Dissenha Fagundes