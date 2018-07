Um dos festivais de música eletrônica mais conhecidos do Brasil, a XXXperience realiza sua 16ª edição domingo (18) e segunda (19), em Itu, com mais de 60 atrações e dois gigantes no line up: o francês David Guetta e o holandês Armin van Buuren.

Conhecido muito além da cena eletrônica por suas diversas parcerias com cantores do pop, do R&B e do hip-hop, Guetta, atração principal do domingo, vem ao País com mais um álbum na bagagem: 'Nothing But The Beat 2.0', continuação do disco de 2011, tem músicas com Snoop Dogg, Nicki Minaj, Timbaland e will.i.am, entre outros nomes de destaque.

A segunda é de Armin van Buuren, outro pop star que extrapolou o mundinho da música eletrônica. Especialista em trance, o DJ e produtor é responsável pela constante atualização no gênero, seja com as mixtapes anuais, com o programa de rádio State of Trance ou em sua própria discografia. Ao vivo, seus sets também incorporam outros estilos, como house, techno e electro.

E muitos outros figurões recheiam a programação. Revelação do progressive e do electro house, o jovem holandês Hardwell, de 24 anos, toca no domingo. Ele foi considerado o sexto melhor DJ do mundo em 2012 pela revista especializada 'DJ Mag'.

Também jovens e também consideradas revelação da música eletrônica, as belas gêmeas australianas da Nervo se apresentam na segunda. Com o currículo lotado de shows em grandes festivais, elas começaram a carreira compondo para cantoras pop - e já fizeram parceria com David Guetta, Steve Aoki e Afrojack.

A dupla israelense de psytrance Infected Mushroom se apresenta em dois palcos, também na segunda. Eles trazem a turnê do disco 'Army of Mushrooms', com influências de dubstep e dispensam a banda ao vivo para tocar dentro de esferas, em um espetáculo focado tanto no visual quanto no musical. Taís Toti