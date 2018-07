No período de 5 a 11 de julho, as exportações somaram 4,161 bilhões de dólares e as importações, 3,439 bilhões de dólares.

O país acumula no ano um superávit comercial de 8,825 bilhões de dólares, frente a um saldo positivo de 15,164 bilhões de dólares no mesmo período de 2009.

