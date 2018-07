Balança comercial abre 2009 com déficit de US$518 mi em janeiro A balança comercial brasileira amargou déficit de 518 milhões de dólares em janeiro, o primeiro saldo mensal negativo desde março de 2001, mostraram dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em janeiro de 2008, a balança comercial teve superávit de 922 milhões de dólares. Em dezembro, o saldo comercial foi positivo em 2,301 bilhões de dólares. Em março de 2001, a balança comercial brasileira teve um déficit de 274 milhões de dólares, acrescentou o Ministério do Desenvolvimento em nota. As exportações brasileiras somaram 9,788 bilhões de dólares no primeiro mês de 2009, o que representou uma média por dia útil de 466,1 milhões de dólares. As importações, por sua vez, totalizaram 10,306 bilhões de dólares, o equivalente a 490,8 milhões de dólares de média por dia útil. Analistas consultados pelo Banco Central projetam superávit de 14 bilhões de dólares para a balança comercial em 2009. (Reportagem de Renato Andrade)