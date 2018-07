Dos dias 6 a 12 deste mês, as exportações somaram 2,494 bilhões de dólares e as importações, 1,745 bilhão de dólares.

Considerando a média por dia útil em abril até o momento, as exportações aumentaram 13 por cento frente a março e caíram 9 por cento ante abril do ano passado. Já as importações caíram 9 por cento ante março e despencaram 29 por cento ante abril de 2008.

(Reportagem de Isabel Versiani)