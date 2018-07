Balança comercial acumula superávit de US$2 bi no mês A balança comercial brasileira registrou superávit de 546 milhões de dólares na terceira semana de maio, com exportações de 3,970 bilhões de dólares e importações de 3,424 bilhões de dólares, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta segunda-feira.