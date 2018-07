Balança comercial brasileira fecha 2013 com pior resultado desde 2000

Depois de 11 meses registrando déficits no acumulado do ano, a balança comercial encerrou 2013 com superávit 2,561 bilhões de dólares, impulsionado pelo resultado acima das expectativas em dezembro. Foi o pior resultado comercial desde 2000, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em 2012, o saldo tinha sido positivo em 19,4 bilhões de dólares.

Apesar de avaliar que há fatores que podem reverter o quadro de deterioração da balança nos próximos anos, como um câmbio mais favorável, o governo está cauteloso em relação a 2014, limitando-se a prever apenas que as exportações deverão exibir neste ano desempenho semelhante ao dos últimos dois ou três anos.

As exportações brasileiras em 2013 somaram 242,178 bilhões de dólares, queda de 1 por cento ante 2012, enquanto as importações subiram 6,5 por cento pela média por dia útil, para 239,617 bilhões de dólares.

"As exportações estão boas e nas importações você tem um crescimento, mas que dado pela característica de estar concentrado em produtos para investimentos, acho que temos uma boa notícia", disse secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Daniel Godinho.

O governo espera que a partir deste ano comece a haver também uma redução no déficit da conta petróleo, que saltou para 20,277 bilhões de dólares em 2013, ante déficit de 5,379 bilhões de dólares em 2012.

O resultado negativo na conta petróleo em 2013 pode ser explicado, segundo o secretário, pela queda na produção interna de petróleo e derivados, decorrente da manutenção de plataformas e refinarias; e pelo aumento do consumo interno, impulsionado pelo crescimento da frota e acionamento ao longo de quase todo o ano de usinas termelétricas.

"A expectativa (para 2014) é de aumento da produção de petróleo e, com isso, uma redução do déficit da conta petróleo. O movimento começa em 2014, mas não posso dizer qual será a velocidade", disse Godinho.

PLATAFORMA EM DEZEMBRO

Em dezembro, a balança comercial teve superávit de 2,654 bilhões de dólares, impactado positivamente pela exportação de uma plataforma de petróleo no valor de 1,155 bilhão de dólares.

Godinho esclareceu que as vendas de plataformas são contabilizadas como exportação mesmo se as instalações permanecerem no Brasil para a produção doméstica, desde que sejam adquiridas por empresas estrangeiras.

"Essas operações envolvem entradas de divisas. E temos de contabilizar isso", disse o secretário, acrescentando que as exportações de plataformas somaram 7,7 bilhões de dólares em 2013.

Pesquisa Reuters apontava expectativa de um superávit de 1,35 bilhão de dólares em dezembro, segundo a mediana de seis projeções que variaram de 1,10 bilhão a 2,60 bilhões de dólares.

Em dezembro, as exportações somaram 20,846 bilhões de dólares e as importações, 18,192 bilhões de dólares

(Edição de Raquel Stenzel)