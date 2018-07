Balança comercial brasileira tem déficit de US$ 1,7 bi na 3a semana de janeiro

Entre os dias 14 e 20 de janeiro, as exportações somaram 3,216 bilhões de dólares e as importações, 4,939 bilhões de dólares.

No mês, o saldo da balança comercial está negativo em 2,701 bilhões de dólares, com exportações somando 9,493 bilhões de dólares e as importações, 12,194 bilhões de dólares.

Nas três primeiras semanas deste mês, as exportações recuaram 26 por cento pela média diária na comparação com dezembro devido à retração nos embarques das três categorias de produtos: básicos, semimanufaturados e básicos. Já em relação a janeiro do ano passado, as exportações diminuíram 0,5 por cento em função do recuo nas vendas de produtos básicos e manufaturados.

As importações, também entre os dias 14 e 20 de janeiro, subiram 7,2 por cento pela média diária na comparação com dezembro e aumentaram 18,3 por cento frente a janeiro de 2012.

Na comparação com janeiro de 2012, aumentaram as compras no exterior de aeronaves e peças, produtos da indústria química, combustíveis e lubrificantes, produtos farmacêuticos. Em relação a dezembro, houve acréscimo, sobretudo, nas compras de equipamentos elétricos/eletrônicos, aeronaves e peças, combustíveis e lubrificantes, borracha e produtos siderúrgicos.

(Reportagem de Luciana Otoni; Edição de Tiago Pariz)