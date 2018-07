Balança comercial brasileira tem déficit de US$1,475 bi na 3ª semana de janeiro

Com o resultado, no acumulado de janeiro, a balança comercial tem déficit de 2,049 bilhões de dólares.

Entre os dias 13 e 19 deste mês, as importações somaram 5,247 bilhões de dólares, quase 25 por cento a mais do que na semana anterior. Pela média diária, as importações tiveram alta de 30,1 por cento sobre as duas primeiras semanas do mês, para 1,049 bilhão de dólares. O movimento veio do maior gasto com combustíveis e lubrificantes, equipamentos mecânicos, automóveis e partes, e produtos siderúrgicos.

Já as exportações somaram 3,772 bilhões de dólares na semana passada, ligeiramente acima dos 3,544 bilhões de dólares do período anterior. Pela média diária, houve expansão de 4,2 por cento sobre a média das duas semanas anteriores, a 754,4 milhões de dólares.

As vendas ao exterior foram puxadas pelo desempenho de produtos básicos, como petróleo em bruto, minério de ferro, café em grão, carnes bovina, suína e de frango.

No ano passado, o saldo comercial no Brasil ficou positivo em 2,561 bilhões de reais, o pior em mais de uma década.

