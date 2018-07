Balança comercial brasileira tem déficit de US$574 mi entre 1º e 12 de janeiro

No período, as exportações somaram 5,069 bilhões de dólares, retração de 0,2 por cento na comparação com o mesmo período de janeiro de 2013 pela média diária, reflexo da queda de 7,2 por cento nas vendas de bens manufaturados, como etanol, açúcar refinado, autopeças e máquinas para uso agrícola.

As importações somaram 5,643 bilhões de dólares, recuo de 11,4 por cento pela média diária sobre o mesmo período do ano passado. O movimento veio da forte queda de 71,7 por cento nas compras de combustíveis e lubrificantes e de 38 por cento em leite e derivados.

No fim do ano passado, o secretário de Comércio Exterior da pasta, Daniel Godinho, havia dito que o governo previa redução no déficit da conta petróleo, que saltou para 20,277 bilhões de dólares em 2013, ante déficit de 5,379 bilhões de dólares em 2012.

No ano passado, o saldo comercial no Brasil ficou positivo em 2,561 bilhões de reais, o pior em mais de uma década.

(Reportagem de Tiago Pariz)