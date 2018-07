Balança comercial brasileira tem superávit de US$383 mi na 2ª semana de dezembro

Entre os dias 9 e 15 deste mês, as exportações somaram 4,896 bilhões de dólares e as importações, 4,513 bilhões de dólares.

As exportações recuaram 8 por cento no acumulado do mês até a segunda semana de dezembro pela média diária das operações em comparação a dezembro do ano passado, enquanto as importações tiveram alta de 2,6 por cento no mesmo período.

No acumulado do ano até a segunda semana de dezembro, as exportações somam 230,416 bilhões de dólares e as importações, 230,401 bilhões de dólares, o que resulta num saldo comercial positivo de apenas 15 milhões de dólares no ano.

Com esses dados, a balança comercial vai encerrando 2013 com um dos piores resultados da história do comércio exterior brasileiro.

Este ano, a balança foi afetada pelo elevado déficit na conta petróleo, que no acumulado do ano até novembro estava em 19,5 bilhões de dólares, e também pelo fraco desempenho das exportações, prejudicadas pelo enfraquecimento do comércio global.

(Por Patrícia Duarte)