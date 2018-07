Balança comercial fecha 2013 com o pior resultado anual desde 2000

As exportações brasileiras totalizaram 242,178 bilhões de dólares em 2013, queda de 1 por cento ante 2012, enquanto as importações subiram 6,5 por cento, para 239,617 bilhões de dólares, pela média por dia útil, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Em relação a 2012, quando o superávit foi de 19,396 bilhões de dólares, o saldo recuou 86,8 por cento.

Em dezembro, o saldo ficou positivo em 2,654 bilhões de dólares, bem acima da mediana das expectativas de pesquisa Reuters, que apontava para um superávit de 1,35 bilhão de dólares. As exportações somaram 20,846 bilhões de dólares em dezembro e as importações, 18,192 bilhões de dólares.

(Reportagem de Leonardo Goy)