Balança comercial registra déficit de US$ 741 mi até 10 de fevereiro

No período, as exportações somaram 4,998 bilhões de dólares e as importações, 5,739 bilhões de dólares.

Os embarques aumentaram 14,8 por cento pela média diária na comparação com janeiro devido ao aumento nas categorias de produtos básicos e manufaturados. Já em relação a fevereiro do ano passado, as exportações diminuíram 12,2 por cento em função de retração na venda de produtos básicos, semimanufaturados e manufaturados.

As importações, no período, subiram 5,2 por cento pela média diária na comparação com janeiro e aumentaram 11,3 por cento frente a fevereiro de 2012 devido a maiores compras no exterior de combustíveis e lubrificantes, cereais, adubos, produtos químicos, equipamentos, aeronaves e veículos.

No ano acumulado do ano, a balança comercial apresenta saldo negativo de 4,776 bilhões de dólares.

O déficit de 741 milhões de dólares neste mês até o dia 10 amplia a chance de a balança comercial registrar saldo negativo também em fevereiro.

Em janeiro, a balança teve déficit de 4,035 bilhões de dólares, o maior já apresentado devido ao registro atrasado de importações de gasolina feita pela Petrobras. Por conta desse mesmo fator, o governo não descarta novos saldos negativos mensais também em fevereiro e em março.

(Reportagem de Luciana Otoni)