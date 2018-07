Balança comercial tem déficit de US$100 mi na 1ª semana de janeiro

Entre os dias 1º e 6 de janeiro, as exportações somaram 2,250 bilhões de dólares e as importações, 2,350 bilhões de dólares.

As exportações recuaram 24 por cento pela média diária na comparação com dezembro devido à redução nos embarques de produtos básicos e manufaturados. Já em relação à primeira semana de janeiro do ano passado, as exportações aumentaram 2,2 por cento em função do maior embarque de produtos semimanufaturados.

As importações, por sua vez, recuaram 10,5 por cento pela média diária na comparação com dezembro e 1,2 por cento frente a janeiro de 2012. A queda decorreu de menores compras no exterior de combustíveis e lubrificantes, equipamentos mecânicos, adubos e fertilizantes, produtos siderúrgicos e farmacêuticos.

Em 2012, o resultado consolidado da balança comercial mostrou superávit de 19,438 bilhões de dólares, 34,8 por cento menor que o dado de 2011, configurando o pior resultado desde 2002.

(Reportagem de Luciana Otoni)