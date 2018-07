Balança comercial tem déficit de US$119 mi na 4a semana de junho

Entre 18 e 24 de junho, com cinco dias úteis, as exportações totalizaram 4,075 bilhões de dólares e as importações, 4,194 bilhões de dólares.

No acumulado do mês, o saldo comercial está negativo em 55 milhões de dólares, com vendas ao exterior totalizando 14,135 bilhões de dólares e compras chegando a 14,190 bilhões de dólares.

No ano, o superávit acumulado está em 6,211 bilhões de dólares, 48,7 por cento inferior aos 12,110 bilhões de dólares registrados em igual período do ano passado.

(Reportagem de Tiago Pariz)