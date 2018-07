Balança comercial tem déficit de US$304 mi na 3a semana do mês

Entre os dias 17 e 23 de outubro, as exportações somaram 5,277 bilhões de dólares, enquanto as importações totalizaram 5,581 bilhões de dólares.

Com esse desempenho, o saldo positivo nas três primeiras semanas do mês foi reduzido a 572 milhões de dólares.

No período, as vendas externas ficaram em 15,087 bilhões de dólares, com média diária de 1,077 bilhão de dólares --17,3 por cento superior à de outubro de 2010. Em relação à média diária de setembro deste ano, houve retração de 2,8 por cento nas exportações.

As importações nas três primeiras semanas de outubro chegaram a 14,515 bilhões de dólares --média diária de 1,036 bilhão de dólares. O número representa um crescimento de 25,3 por cento na comparação com a média de outubro do ano passado e de 7,7 por cento quando comparado à média do mês passado.

No acumulado do ano, a balança comercial registra superávit de 23,607 bilhões de dólares, bem acima do resultado positivo de 14,107 bilhões de dólares registrado no mesmo período do ano passado.

(Reportagem de José de Castro; Edição de Vanessa Stelzer)