Na semana de 18 a 24 abril, as exportações somaram 3,414 bilhões de dólares e as importações, 3,778 bilhões de dólares.

No ano, o saldo comercial brasileiro está positivo em 3,865 bilhões de dólares, contra 1,658 bilhão de dólares em igual período de 2010.

As vendas externas no ano somam 65,517 bilhões de dólares e as importações, 61,652 bilhões de dólares.

(Por Vanessa Stelzer)