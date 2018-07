Balança comercial tem déficit de US$448 mi na 3ª semana de março

No período de 11 a 17 de março, as exportações somaram 4,155 bilhões de dólares, enquanto as importações totalizaram 4,603 bilhões de dólares.

Pela média por dia útil, os embarques da semana passada caíram 13 por cento em relação a média acumulada até a segunda semana do mês. Já as importações, na mesma comparação, cresceram 0,5 por cento, devido ao aumento nas despesas com combustíveis e lubrificantes.

No ano, a balança comercial acumula déficit de 5,526 bilhões de dólares, com exportações de 41,405 bilhões de dólares e importações de 46,931 bilhões de dólares. No mesmo período do ano passado, a balança registrava saldo positivo de 1,127 bilhão de dólares.

O saldo negativo do ano deve-se sobretudo à influência do registro atrasado de aquisições de gasolina feita pela Petrobras no exterior em 2012, mas que estão sendo contabilizadas somente neste ano, segundo o ministério.

A secretária de Comércio Exterior da pasta, Tatiana Prazeres, informou no início do mês que ainda precisam ser registrados cerca de 2 bilhões de dólares em importações do combustível, o que aumenta as chances de o resultado da balança de março ser novamente deficitária.

Além disso, os mercados internacionais continuam retraídos, reduzindo o apetite por produtos brasileiros.

No mês passado, o saldo veio negativo em 1,27 bilhão de dólares, o pior fevereiro da história desde 1959.

(Reportagem de Tiago Pariz)