Balança comercial tem déficit de US$584 mi na 4a semana do mês

N quarta semana do mês, no entanto, o saldo foi negativo em 584 milhões de dólares. Na terceira semana, o saldo havia ficado positivo em 1,213 bilhão de dólares, enquanto que na segunda, em 1,003 bilhão de dólares. Na primeira, o superávit foi de 316 milhões de dólares.

As exportações no mês somam 17,897 bilhões de dólares, enquanto as importações somam 15,949 bilhões de dólares.

No ano, o saldo comercial acumulado está positivo em 21,908bilhões de dólares, com vendas externas de 184,611 bilhões de dólares e importações de 162,703 bilhões de dólares.