Balança comercial tem déficit de US$952 mi na 3a semana do mês

Entre os dias 12 e 18, período com quatro dias úteis, as exportações totalizaram 4,182 bilhões de dólares e as importações, 5,134 bilhões de dólares. O resultado acumulado mensal também registra déficit de 61 milhões de dólares.

O saldo foi negativo na semana passada pelo aumento na importação de combustíveis e pelo pior desempenho das exportações de produtos manufaturados e básicos.

Na média diária da terceira semana, as vendas chegaram a 1,046 bilhão de dólares, 13,9 por cento abaixo da média de 1,215 bilhão de dólares registrada até a semana anterior.

Já as exportações de manufaturados caíram 22,6 por cento entre os dias 18 e 22, por vendas menores de aviões e automóveis, entre outros. As de produtos básicos recuaram 13,8 por cento em razão, por exemplo, de minério de ferro, além das carnes de frango, bovina e suína.

As importações, na média da terceira semana, ficaram, por sua vez, em 1,284 bilhão de dólares, 20,3 por cento superiores à média registrada no período imediatamente anterior, com crescimento nos gastos com combustíveis e lubrificantes, adubos e fertilizantes, produtos siderúrgicos, entre outros.

(Reportagem de Tiago Pariz)