Balança comercial tem primeiro superávit acumulado no ano

O saldo da semana passada resultou de exportações de 5,087 bilhões de dólares e importações de 3,932 bilhões de dólares. No mês, as exportações alcançaram 7,691 bilhões de dólares e as importações, 6,340 bilhões de dólares, com saldo positivo de 1,351 bilhão de dólares.

A média das exportações da segunda semana do mês chegou a 1,017 bilhão de dólares, 17,2 por cento acima da média de 868 milhões de dólares da primeira semana.

Segundo o Ministério, o aumento decorreu do crescimento das exportações de produtos básicos, manufaturados e semimanufaturados. Os embarques de produtos básicos cresceram 37,5 por cento, para 436,1 milhões de dólares, puxados pelas vendas de petróleo, minério de ferro, café em grão, farelo de soja, carne bovina e fumo em folhas.

No caso dos manufaturados, as vendas aumentaram 7 por cento em relação à primeira semana, para 430,6 milhões de dólares, em razão, principalmente, das exportações de plataforma de perfuração e exploração de petróleo, óleos combustíveis, aviões e suco de laranja. As exportações de semimanufaturados cresceram 19,9 por cento, para 134,0 milhões de dólares, puxadas pelas vendas de ferro e aço, celulose e zinco em bruto.

Do lado das importações, a média da segunda semana de fevereiro ficou 2 por cento abaixo da média da primeira semana, recuando para 786,4 milhões de dólares, explicada, principalmente, pela redução nos gastos com combustíveis e lubrificantes, equipamentos mecânicos, plásticos e obras, instrumentos de ótica e precisão e farmacêuticos.

(Por Hélio Barboza)