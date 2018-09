Balança comercial tem superávit de US$1,319 bi no mês até dia 11

Na primeira semana, que teve apenas dois dias úteis, o saldo foi positivo em 316 milhões de dólares, e na segunda semana, com quatro dias, em 1,003 bilhão.

As exportações no acumulado do mês somaram 6,832 bilhões de dólares, enquanto que as importações foram de 5,513 bilhões de dólares.

No ano, o saldo comercial acumulado está positivo em 21,279 bilhões de dólares, com vendas externas de 173,546 bilhões de dólares e importações de 152,267 bilhões de dólares.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)