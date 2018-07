Balança comercial tem superávit de US$1,575 bi na 2a semana

As exportações entre os dias 7 e 13 do mês somaram 6,560 bilhões de dólares, enquanto as importações totalizaram 4,985 bilhões de dólares.

No mês, o saldo comercial está positivo em 1,032 bilhão de dólares. Já no ano, o superávit é de 26,422 bilhões de dólares, com vendas externas de 221,884 bilhões de dólares e importações de 195,462 bilhões de dólares. A cifra no ano é quase 67 por cento maior do que no mesmo período de 2010.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)