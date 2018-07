Balança comercial tem superávit de US$627 mi na 2ª semana de abril

No período de 8 a 14 de abril, as exportações somaram 4,744 bilhões de dólares, 0,4 por cento abaixo da média diária da primeira semana, em razão de quedas nas exportações de produtos básicos, como minério de ferro e carnes de frango, bovina e suína, além de farelo de soja.

As importações da segunda semana de abril somaram 4,117 bilhões de dólares, retração 7,6 por cento na comparação pela média diária em relação à primeira semana do mês. A queda foi causada pela menor despesa com combustíveis e lubrificantes, aparelhos eletroeletrônicos, automóveis, entre outros.

No ano, a balança comercial acumula déficit de 4,218 bilhões de dólares, com exportações de 60,345 bilhões de dólares e importações de 64,563 bilhões de dólares. No mesmo período do ano passado, a balança registrava saldo positivo de 2,140 bilhões de dólares.

Apesar da segunda semana ter registrado queda nas despesas com combustíveis e lubrificantes, o saldo negativo do ano ainda deve-se à influência do registro atrasado de aquisições de gasolina no exterior feita pela Petrobras em 2012, segundo o ministério.

O Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior informou no início do mês que ainda precisavam ser registrados cerca de 2 bilhões de dólares em importações do combustível.

(Reportagem de Tiago Pariz)