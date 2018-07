Balança comercial tem superávit de US$864 mi na 3a semana do mês

Os dados, divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mostraram também que o superávit acumulado no mês está em 2,234 bilhões de dólares.

No ano, o saldo positivo é de 11,467 bilhões de dólares --cifra bem inferior aos 18,848 bilhões de dólares contabilizados no mesmo período de 2009.

No ano, as exportações somam 120,027 bilhões de dólares e as importações, 108,560 bilhões de dólares.

O mercado projeta para 2010, segundo o relatório Focus do Banco Central, superávit comercial de 15 bilhões de dólares.

(Reportagem de Silvio Cascione)