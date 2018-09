O saldo entre os dias 7 e 13 de junho resultou de exportações de 3,767 bilhões de dólares e importações de 3,933 bilhões de dólares.

No ano, a balança acumula um superávit de 6,588 bilhões de dólares. No mesmo período do ano passado, o superávit comercial era de 11,248 bilhões de dólares.

(Reportagem de Isabel Versiani)