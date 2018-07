Balança tem superávit de US$416 mi na 3a semana de dezembro A balança comercial brasileira registrou um superávit de 416 milhões de dólares na terceira semana de dezembro, mostraram dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O resultado ficou abaixo do saldo positivo da semana anterior, de 947 milhões de dólares. As exportações feitas entre os dias 15 e 21 de dezembro somaram 3,364 bilhões de dólares, o que representou uma média por dia útil de 672,8 milhões de dólares. As importações, por sua vez, totalizaram 2,948 bilhões de dólares no período, uma média de 589,6 milhões de dólares por dia útil. No mês, a balança acumula um saldo comercial positivo de 928 milhões de dólares. No ano, o superávit acumulado está em 23,361 bilhões de dólares. (Por Vanessa Stelzer)