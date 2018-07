Balança tem superávit de US$571 mi na 1a semana de maio

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior acrescentou nesta segunda-feira que, considerando a média por dia útil, o superávit foi de 103,4 milhões de dólares, queda de 21,2 por cento sobre maio do ano passado.

A média por dia útil das exportações foi de 800,6 milhões de dólares no período de 1 a 9 de maio e a das importações foi de 697,2 milhões de dólares.

No ano, a balança acumula superávit de 2,692 bilhões de dólares. As vendas externas no ano somam 58,393 bilhões de dólares e as importações totalizam 55,701 bilhões de dólares.

O mercado estima, segundo o relatório Focus do Banco Central, superávit de 13 bilhões de dólares para o ano.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)