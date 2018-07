Entre os dias 13 e 19, as exportações alcançaram 5,534 bilhões de dólares, enquanto as importações somaram 4,878 bilhões de dólares.

No mês, as vendas externas contabilizam 14,273 bilhões de dólares e as importações alcançam 11,658 bilhões de dólares.

No ano, a balança registra superávit de 11,170 bilhões de dólares.

(Por José de Castro)